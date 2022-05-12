Niğde'de 4 milyon 950 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tır dorsesinde 4 milyon 950 bin makaron ele geçirildi.
- 12.05.2022 17:58
- Güncelleme: 12.05.2022 17:58
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tır dorsesinde 4 milyon 950 bin makaron ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulukışla ilçesinde şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Tırın dorsesinde arama yapan ekipler, 4 milyon 950 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyete götürüldü.
İHA
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