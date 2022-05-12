Niğde'de 4 milyon 950 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tır dorsesinde 4 milyon 950 bin makaron ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 12.05.2022 17:58
  • Güncelleme: 12.05.2022 17:58
Niğde'de 4 milyon 950 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tır dorsesinde 4 milyon 950 bin makaron ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulukışla ilçesinde şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Tırın dorsesinde arama yapan ekipler, 4 milyon 950 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyete götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Oto fareleri polisten kaçamadı

Oto fareleri polisten kaçamadı

Liseliler yarıştı, Hakalmaz coşturdu

Liseliler yarıştı, Hakalmaz coşturdu

Başkan Çolakbayrakdar özel çocukların sergisini açtı

Başkan Çolakbayrakdar özel çocukların sergisini açtı

Ses Yarışması'na muhteşem final

Ses Yarışması'na muhteşem final

Kayseri'de 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 32 kişi yakalandı

Kayseri'de 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 32 kişi yakalandı

Finlandiya Kayseri Fahri Konsolosluğu açıldı

Finlandiya Kayseri Fahri Konsolosluğu açıldı

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

5
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

6
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

DAHA FAZLA
'Kayseri sağlık turizminin de merkezi konumundadır'

"Kayseri sağlık turizminin de merkezi konumundadır"

Kayseri'de gençlik ve spor festivali düzenlenecek

Kayseri’de gençlik ve spor festivali düzenlenecek

Semt pazarında güncel fiyatlar

Semt pazarında güncel fiyatlar

Kuş grubu araçlara denetim

Kuş grubu araçlara denetim

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nı şehre getirmek istiyor

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nı şehre getirmek istiyor