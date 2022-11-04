Niğde'de 'TC Kimlik Kartı ve Yüz Tanıma ile Mobilde Ödeme Hackathonu' başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Niğde Teknopark iş birliğinde düzenlenen "TC Kimlik Kartı ve Yüz Tanıma ile Mobilde Ödeme Hackathonu" başladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın açılışında, etkinliğe Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Konya’dan 91 üniversite öğrencisinin katıldığını söyledi Katılımcıların girişimciliğini ortaya koyacağını belirten Uslu, "Yeni bir mobil program, aplikasyon üreteceksiniz. Hem Niğde’ye hem sizlere hem de Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Etkinliğin sponsoru Yasin Kahramaner de teknolojinin ilerlediğini ve globalde bir rekabet, yarış ve savaş içinde olunduğunu aktardı.

Kahramaner, Türkiye’deki finansal teknoloji kavramının çok iyi seviyeye geldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sizleri sıradan herhangi bir mobil uygulamayla ilgili bir çalışma yapmanız için çağırmadık. Size de bir hedef olsun, belki bunu araştırırsanız, merak edersiniz. Siz de belki bu konuyla ilgilenmeye başlarsınız. Şu an Türkiye’mizde çok güzel firmalarımız var ve bunlar da globalde de adlarını duyuruyorlar. Yani sadece bankacılık sistemi değil, aynı zamanda bankacılık sisteminin altyapısını da geliştiren pek çok ünlü firmamız var. Sizlerde de bugün böyle bir merak uyandırmasını istedik.”