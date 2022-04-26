Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldı

Niğde Belediyesi, Ramazan etkinlikleri için şehrin en işlek caddesini trafiğe kapattı.

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  • 26.04.2022 11:57
  • Güncelleme: 26.04.2022 11:57
Niğde caddeleri Ramazan etkinlikleri için trafiğe kapatıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi, Ramazan etkinlikleri için şehrin en işlek caddesini trafiğe kapattı.

Dr. Sami Yağız Caddesinin kapatılmasının ardından, vatandaşlar caddede yürüyüş yapıyor. Niğde Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlükleri vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Yaşlı, genç, çocukların vakit geçirdiği caddede, Niğde Belediyesi Hacivat Karagöz, dans gösterileri gibi etkinliklerle vatandaşları buluşturuyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "2 yıldır evlere kapanmıştık yasaklar vardı çok özlemiştik. Pandemiden kurtulduk bizde böyle kucaklaşalım istedik. Çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük mutluluk duydu’’ dedi.

Sokak bayram bir gün öncesine kadar akşamları kapalı kalacak.

İHA

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