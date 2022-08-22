Niğde Belediyesi yılda 18 milyon Liralık tasarruf sağlayacak

Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve programın yazılımı tamamen yerli ve milli olan Scada sistemi projesi yapılan açılış töreni ile hizmete başladı. Kurulan sistem sayesinde enerji ve su tasarrufundan yılda 18 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Açılışa Niğde Valisi Mustafa Koç, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hamdi Doğan, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, kurum müdürleri ve birim amirleri katıldı. Sistemi kuran firma yetkilileri tarafından açılış öncesi sistemin tanıtımı yapıldı. Niğde Valisi Mustafa Koç yaptığı konuşmada; bu projenin Niğde modeli olarak bütün ülkeye yayılacağını söyleyerek, dünyadaki su israfına ve su kıtlığına dikkat çekerek kaynakların tasarruflu kullanılması gerektiğini ifade etti. Scada ve yeni arıtma tesisine kurulan GES ile birlikte Niğde Belediyesi’nin yıllık 28 milyonluk liralık enerji tasarrufu sağlayacağını kaydeden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise; "Scada sistemi sayesinde içme suyumuzun kuyulardan çıkıp evimizdeki musluğa kadar ki sürecini izlenebilir hale getiriyoruz. Tasarruf paylaşımı modeli ile gerçekleştirdiğimiz proje, Türkiye’de ilk olup, diğer şehirlerimiz tarafından da örnek alınmaktadır. Bu proje çevreci bir proje olup karbon salınımını en aza indirecektir. Bu sistem ile tesisler ve içme suyu şebekesi sürekli gözlem altında tutulacak, pompa istasyonları, su depoları, su dağıtım şebekesi ve bütün sistemin güvenliği Scada ile sağlanacaktır. Belediyemiz Scada sisteminin kullanımıyla su kayıpları önlenecek ve elektrik tasarruf sağlanacaktır. Söz konusu sistemle su kaçakları, kuyulardaki anlık su seviyesi ile, su depolarının doluluk oranları gibi birçok veri takip edilebilecektir. Hayatın en önemli kaynağı olan suyumuzun bugünü ve yarınını izleyerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakacağız inşallah. Yakında açılışını gerçekleştireceğimiz ve 180 milyon liralık bir bütçe ile yapımını tamamladığımız Yeni Arıtıma Tesisinin yanına kurulan güneş enerji santrallerimiz de hizmete girdi. Burada güneşten elektrik üretiyoruz. Biz hem buradan hem de scada sistemimizden yılda 28 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bu yolla belediyemize büyük bir maddi kaynak artışı sağlamış olacağız. Belediyemiz yapmış olduğu tüm bu projelerle hem enerji verimliliğini artırıyor hem de israfı önleyerek kasasına milyonlarca lira kazandırıyor" diye konuştu.