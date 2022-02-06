Niğde Belediyesi işçilerine rekor seviyede zam yapıldı

Niğde Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonu arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yapılan görüşmeler sonucunda Niğde Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin hem maaşlarına hem de sosyal haklarına yüzde 51 oranında zam yapıldı. Yapılan bu zam Türkiye genelinde işçiye yapılan en yüksek zam oranlarından birisi oldu. Verilen zam ile birlikte Niğde Belediyesi Personel A.Ş.'de çalışan işçilerin en düşük maaşı 5 bin 232 TL olarak belirlendi. Yine Niğde Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin en düşük maaşları ise 5 bin 856 TL'den 7 bin 836 TL'ye çıktı.

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  • 06.02.2022 15:38
  • Güncelleme: 06.02.2022 15:38
Niğde Belediyesi işçilerine rekor seviyede zam yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonu arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yapılan görüşmeler sonucunda Niğde Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin hem maaşlarına hem de sosyal haklarına yüzde 51 oranında zam yapıldı. Yapılan bu zam Türkiye genelinde işçiye yapılan en yüksek zam oranlarından birisi oldu. Verilen zam ile birlikte Niğde Belediyesi Personel A.Ş.’de çalışan işçilerin en düşük maaşı 5 bin 232 TL olarak belirlendi. Yine Niğde Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin en düşük maaşları ise 5 bin 856 TL’den 7 bin 836 TL’ye çıktı.

Niğde Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen imza törenine Niğde Belediyesi işçileri ve sendika temsilcileri katıldı. Düzenlenen imza töreninde konuşma yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerimizin her türlü hakkını gözetmek bizlerin her zaman üzerinde hassasiyetle durduğu bir noktadır. Belediye olarak bölgede işçilere en fazla maaş veren belediye olmanın mutluluğu içindeyiz. Çalışan işçilerimize en iyi imkanları sunmak için ne gerekiyorsa her zaman yapıyoruz. Sizler bu şehrin her yanında gece gündüz demeden mücadele ediyorsunuz. İnsanımızın doğumdan ölümüne dek sizler üzerinize düşen işi gerçekleştiriyorsunuz insanımıza yardımcı oluyorsunuz. Havanın sıcak veya soğuk olduğu zamanlar fark etmeksizin, mesai mefhumu gözetmeden sabahlara kadar çalışıyorsunuz. Ben de fırsat bulduğum her anda sizlerin yanında olmaya sahada sizleri ziyaret etmeye çalışıyorum. Ben gecenin o soğuk zamanlarında vatandaşlarımız için var gücünüzle çalışmanızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Biz her daim işçimizin maaş günü geldiğinde eksiksiz bir şekilde maaşlarını ödeyen bir belediye haline geldik. İşçilerimize bu zammı verirken göreve geldiğimiz günden bu yana Belediyemizi 1 TL dahi borçlandırmadık. Hem işçisine hak ettiğinin fazlasını vermeye gayret eden hem de halkına her alanda hizmet eden bir belediye olduk. Belediye olarak gün geçtikçe ekonomik olarak büyüyoruz. Burada bugün toplu iş sözleşmesini imzalarken 2021 yılında en düşük ücret 3 bin 659 TL iken 2022 yılı 6. ayı itibari ile işçilerimize yüzde 51’lik zam ile 5 bin 519 TL asgari ücret veriyoruz. Bu kapsamda işçilerimizin sosyal haklarını da gözeterek birçok alanda iyileştirme yaparak işçilerimizin en yüksek oranda faydalanmasını sağladık. Her zaman bir aile olarak gördüğümüz işçilerimizin tüm haklarını korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birimlerde çalışan işçilerimizin çalışma ortamını iyileştiriyor, kıyafet ve kullandığı ekipmanların en kaliteli olanlarını onlara sağlıyoruz. Şehrimize en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz ve işçilerimizle birlikte bir aile olarak hizmet etmeye gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız bu zam tüm işçilerimize bereket getirsin inşallah. Sevgi ve sağlık içinde Allah kazandığınız parayı harcamayı nasip etsin inşallah" dedi.

Konuşmanın ardından imzalanan toplu iş sözleşmesi ile salonda bulunan işçiler Başkan Özdemir’e teşekkür etti.

İHA

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