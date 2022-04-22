Niğde Belediye Başkanı Özdemir üniversiteli öğrencilerle iftarda buluştu

Niğde Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği sokak iftarlarının bu yıl ilk buluşması Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri ile gerçekleşti.

Yoğun bir katılımın olduğu iftar programında konuşma yapan Belediye Başkanı Emrah Başkan Özdemir; “Öğrencilerimizle bir arada olmak bize müthiş bir enerji ve mutluluk veriyor. Rektör hocamızla birlikte sürekli ne yapabilirizi konuşuyor ve sizler için güzel şeyler üretebilmek adına sürekli dirsek teması kuruyoruz. Bugünkü bu yoğun katılımınız dolasıyla Pazar günü bu programı tekrarlamak istiyoruz, Allah’tan bir mani olmaz ise tarım bakanımızın katılımıyla Pazar günü yine aynı coşku ve enerji ile bir arada olacağız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, Hocamız Prof. Dr. Hasan Uslu’ya da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.