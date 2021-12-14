NEVÜ ve Memur-Sen arasında lisansüstü eğitim alanında protokol imzalandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Nevşehir Şube Başkanlığı arasında, lisansüstü eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

NEVÜ Rektörlük Makamında gerçekleştirilen imza töreninde protokole Memur-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci ile birlikte imza atan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aktekin, “Memur-Sen Nevşehir Şubesi’ne bağlı tüm sendika üyelerinin meslekleri ile ilgili gelişimlerini takip etme, bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik lisansüstü eğitim alanında üniversitemiz ile Memur-Sen Nevşehir Şube Başkanlığı arasında iş birliği protokolüne imza attık. Bu protokol kapsamında Memur-Sen’e bağlı tüm Nevşehir şube üyeleri üniversitemiz bünyesinde bulunan enstitülerimizin tezsiz yüksek lisans, tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına belirlenecek kontenjanlar dahilinde başvuruda bulunabilecek. Ayrıca üniversitemiz enstitüleri tarafından ilgili eğitim-öğretim dönemi için açılacak kontenjana başvuruda bulunacak söz konusu üyeler belirlenen öğrenim ücreti üzerinden %30 oranında indirimden yararlanacak.

Ben bu vesileyle imzaladığımız protokolün, eğitimcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Memur-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci ise vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve yönetimine teşekkür etti.