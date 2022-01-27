NEVÜ Senatosundan ek sınav hakkı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitede eğitim gören ancak Covid-19 salgını nedeniyle raporlu, temaslı ve karantinada olmalarından dolayı dönem sonunda sınavı giremeyen ve olumsuz hava şartları nedeniyle bütünleme sınavına giremeyecek öğrencilere ‘Ek Sınav’ hakkı getirdiklerini söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) üst yönetim organı olan ve 2022 yılının üçüncüsü Senato ile Yönetim Kurulu Toplantısı Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin Başkanlığında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürleri ile diğer fakülte temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, gündemdeki konuların görüşülüp karara bağlandığı toplantıda ayrıca üniversitede eğitim gören ancak Covid-19 salgını ile birlikte olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumunun görüşülerek kendilerine ek sınav hakkı getirildiğini söyledi. Aktekin, “Covid-19 salgını nedeniyle raporlu, temaslı ya da karantinada olduğu için dönem sonu sınavına giremeyen öğrencilerimiz için tanıdığımız ek sınav hakkını olumsuz hava koşulları nedeniyle kullanamayan öğrencilerimizin bu mağduriyetlerini gidermek için kendilerine yeniden ek sınav hakkı tanıdık. Bu bağlamda mağdur olan öğrencilerimiz 28 Ocak 2022 tarihi Saat 23:59’a kadar kayıtlı oldukları üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Meslek Yüksekokullarının web sayfalarından ilan edilen e-posta adresine mazeretlerini bildiren e-posta atarak, birimlerce ilan edilecek tarihlerde bu ek sınav haklarından yararlanabilecekler. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilerimiz de, 8 Şubat 2022 tarihi Saat 23:59’a kadar kayıtlı oldukları Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Meslek Yüksekokullarının web sayfalarından ilan edilen e-posta adresine mazeretlerini bildiren e-posta atarak, birimlerce daha sonra ilan edilecek tarihlerde bütünleme sınavları için ek sınav hakkından yararlanabilecekler.

Üniversitemizde eğitim gören ve ailelerinin bizlere birer emaneti olan tüm öğrencilerimize tatillerini en iyi şekilde değerlendirerek sağlıklı ve güzel günler dilerken ek sınavlara girecek öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum” dedi. Yapılan Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısında ayrıca NEVÜ 2021 - 2022 Akademik Takvimde (Diş Hekimliği Fakültesi hariç) aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verildi

Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları: 21 - 27 Şubat 2022

Bahar Yarıyılı Ders Başlangıcı: 28 Şubat 2022

Bahar Yarıyılı Mazeret Ders Kayıtları/Ders Ekleme Çıkarma: 28 Şubat - 4 Mart 2022

Bahar Yarıyılı Ara Sınavları: 16 - 24 Nisan 2022

2021-2022 Güz Döneminden Önce Azami Süreyi Dolduran Öğrencilere Bir Defaya Mahsus Verilen Ek Sınav Hakkı İçin Son Başvuru tarihi: 31 Ocak 2022

2021-2022 Güz Döneminden Önce Azami Süreyi Dolduran Öğrencilere Bir Defaya Mahsus Verilen 1. ve 2. Ek Sınav Tarihleri: 3 - 11 Mart 2022

2021-2022 Güz Dönemi Sonunda Azami Süreyi Dolduran Öğrenciler İçin Son Başvuru tarihi: 28 Şubat 2022

2021-2022 Güz Dönemi Sonunda Azami Süreyi Dolduran Öğrenciler İçin 1. ve 2. Ek Sınav Tarihleri: 3 - 11 Mart 2022