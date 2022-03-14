NEVÜ öğrencilerinden teknik gezi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı ile Elektronik ve Otomasyon Bölümü Kontrol ve Otomasyon Programı öğrencilerine yönelik, Dumanoğlu Enerji Biyogaz Enerji Üretim Tesisi'ne teknik gezi düzenlendi.

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  • 14.03.2022 11:12
  • Güncelleme: 14.03.2022 11:12
NEVÜ öğrencilerinden teknik gezi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı ile Elektronik ve Otomasyon Bölümü Kontrol ve Otomasyon Programı öğrencilerine yönelik, Dumanoğlu Enerji Biyogaz Enerji Üretim Tesisi’ne teknik gezi düzenlendi.

NEVÜ MYO Öğretim Görevlileri Yunus Kara, Hilal Başal ve Ayberk Calpbinici eşliğinde düzenlenen teknik gezide, Dumanoğlu Enerji Biyogaz Enerji Üretim Tesisi bünyesinde bulunan çöpten enerji üretimi sağlayan biyogaz enerji üretim santrali ve üniteleri yerinde incelenerek yetkililerden bilgi alındı. Düzenlenen teknik gezilerle birlikte öğrencilere eğitim sonrası iş hayatlarında kendilerine yardımcı olacak yararlı bilgilerin aktarılmasını amaçladıklarını belirten NEVÜ MYO öğretim görevlileri, bu teknik gezi esnasında değerli bilgilerini öğrencilerle paylaşan Tesis Müdürü Elektrik-Elektronik Mühendisi Abdurrahman Kaya ve NEVÜ Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Programı önceki mezunlarından firma saha sorumlusu Ebubekir Baş’a teşekkür etti.

İHA

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