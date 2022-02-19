NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne profesör ataması yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı'na profesör ataması yapıldı.

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  • 19.02.2022 12:11
  • Güncelleme: 19.02.2022 12:11
NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne profesör ataması yapıldı
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı’na profesör ataması yapıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün üst yönetim organı olan ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Profesör kadrosuna başvuran Doç. Dr. Mutluhan Akın’ın Profesör olarak ataması yapıldı. NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı’na Profesör olarak ataması yapılan Prof. Dr. Mutluhan Akın’a yeni unvanlarının hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, kendilerine başarılı çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Mutluhan Akın kimdir?

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında mezun olan Prof. Dr. Mutluhan Akın, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 2002-2003 yılları arasında Hollanda’da International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation (ITC) Enstitüsü’nde tezsiz yüksek lisans programını tamamladı. Dr. Akın, 1998-2010 yılları arasında Ankara’da İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde jeoloji mühendisi olarak çalıştı. Prof. Dr. Mutluhan Akın, 2010-2016 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2015 yılında Doçent unvanını aldıktan sonra, 2016 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği’nde çalışmaya başladı. Dr. Akın, üniversitede Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütüyor. Prof. Dr. Mutluhan Akın’ın başlıca araştırma konuları arasında kaya kütlesi ve kaya malzemesi ölçeğinde bozunma ile başta kaya düşmesi olmak üzere kaya şev duraylılığı yer almaktadır. Prof. Dr. Akın’ın bu konularla ilgili yayınlanmış çok sayıda uluslararası ve ulusal makalesi ile uluslararası ve ulusal sempozyumlarda sunulmuş bildirisi bulunuyor.

İHA

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