NEVÜ'de Yeşil Binalar Projesi'nin kapanış toplantısı yapıldı

Avrupa Birliği tarafından fonlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün de paydaşları arasında yer aldığı Erasmus+ Yeni İnşaat Vizyonu: Yeşil Binalar Projesi’nin kapanış toplantısı Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıya NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, NEVÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Eğitim Uzmanı Özlem Kalkan, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Genel Sekreteri Engin Işıltan, Milli Eğitim Müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenler ile NEVÜ akademik personeli ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin yaptı. Aktekin, “Böyle bir projenin içinde yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çevre sorunları, ekolojiyle ilgili sorunlar ve bunlara çözüm arayışı, ülkenin veya dünyanın benzer yerlerinde yaşanan evrensel sorunlar. Özellikle yaşanabilirlik ve sürdürülebilir bir çevre, dünyanın gündeminde. İnsanlık, bir yandan gelişirken bir yandan da Allah’ın bize emanet ettiği tabiatı tahrip etmeden, gelecek nesillerin de bu yeryüzünde hakkı olduğunu unutmadan bir politika geliştirmek zorunda. Diğer türlü gelişmişliğin, geleceğe dönük çok ağır bedelleri oluyor. Dolayısıyla çevre, ekoloji ve sürdürülebilirlikle ilgili bu tür projeler gelişmişliğe insani boyut katmak isteyen entelektüellerin ortak derdi. Bizim özellikle genç nesillere çevreye duyarlı bir insan olma konusunda rehber olmamız lazım. Çünkü geleceğin mühendisleri, mimarları, teknik elemanları bizim eğittiğimiz gençlerden çıkacak. Yaşanabilir bir çevre için ülkemizde ve dünyada diğer canlılarında hakkını gözeterek “ki medeniyetimiz bize böyle bir sorumluluk yüklüyor”, alternatif çözümlerin neler olduğunu aktarma yükümlülüğümüz var. Böyle bir projenin de böyle bir medeniyetin evlatlarına yakışır yaşam alanları yaratılmasına katkıda bulunmasını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle projemizin organizatörlerine, destek verenlere ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Projenin koordinatörü Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ise, “Çalışmalarını 3 yılda tamamladığımız; İngiltere, İspanya ve Romanya ülkelerinden ortaklarımızla 4 ülkede hareketlilikler gerçekleştirdiğimiz Projemizi, 7 ortağımızla birlikte tamamladık. Projemizin başında amacımız uluslararası iş birlikleri ile mesleki eğitime katkıda bulunmaktı. Ortaya çıkan müfredatla AB ülkelerinde ortaklaşa kullanılabilecek bir ders kitabının oluşturulması bizi gururlandırmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin yeşil bina sistemlerine yönelik genel bilgiler edinecekleri açık kaynak kodlu IOS ve Android tabanlı uygulama geliştirildi. Projemiz neticesinde ortaya çıkan fikri çıktıların çocuklarımızın geleceğini şekillendirmelerinde yollarına bir parça ışık olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, “Her ilçeye bir tane olmak üzere sekiz çevre dostu okul inşa ettik. Bu proje, çevre dostu ve ekolojik çalışmalara ön ayak olacaktır. Başta bize alan oluşturan ve akademik personellerle iş birliği içinde çalışmamıza olanak sağlayan Sayın Rektörüm Prof. Dr. Semih Aktekin’e ve projeye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Eğitim Uzmanı Özlem Kalkan, projede yer alan iklim değişikliği, sera gazı, yeşil bina, akıllı bina, sürdürülebilir yaşam, yeşil davranış gibi kavramları açıklayan ve her kademedeki eğitim programlarına bu başlıkların öğrenme materyali olarak entegrasyonunun önemini vurgulayan bir sunum yaptı.

Daha sonra ÇEDBİK Genel Sekreteri Engin Işıltan, projenin hedefleri konusunda bir sunum yaparak, projenin çıktılarını katılımcılarla paylaştı.