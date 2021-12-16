NEVÜ'de Okuma ve Tartışma Etkinliği Düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) İşbirliğinde Okuma ve Tartışma Etkinliği Düzenlendi

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  • Güncelleme: 16.12.2021 13:11
NEVÜ'de Okuma ve Tartışma Etkinliği Düzenlendi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) İşbirliğinde Okuma ve Tartışma Etkinliği Düzenlendi
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) İşbirliğinde Okuma ve Tartışma Etkinliği Düzenlendi

NEVÜ Yabancı Diller Eğitimi Almanca Öğretmenliği ve DAAD işbirliği ile Almanca bölümü akademisyen ve öğrencilerine yönelik ‘Okuma ve Tartışma’ etkinliği düzenledi. Akademisyen ve Yazar Dr. Saliha Scheinhardt’ın sunumuyla NEVÜ Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Lokman Tanrıkulu, bölüm öğretim üyeleri Doç. Dr. Sevtap Günay Köprülü, Doç. Dr. Bahar İşigüzel, Dr. Öğr. Üyesi Faik Ömür, öğretim elemanları Dr. Bilal Üstün, Dr. Bülent Bay, Öğr. Gör. Fatih Karataş, Öğr. Gör. Ebru Üstün ve bölüm Araştırma Görevlisi Edanur Çağlar ile tüm bölüm öğrencileri katıldı.

Dr. Saliha Scheinhardt’un ‘Auf den Flügeln eines Kranichs’ adlı çalışmasından kısa pasajlarını okuyarak yorumladığı etkinlik, akademisyen ile öğrencilerle pasaj okuma ve soru- cevap bölümünün ardından sona erdi.

İhlas Haber Ajansı

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