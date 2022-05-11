NEVÜ'de Japon Tapınakları Ve Japon Festivali Minyatürleri sergileniyor

Japon Büyükelçiliği tarafından gönderilen ünlü Japon tapınakları ile Japon festivallerine ait önemli ögeleri yansıtan minyatürler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Kütüphanesi'nde sergilenmeye başladı.

PAYLAŞ
  • 11.05.2022 16:28
  • Güncelleme: 11.05.2022 16:28
NEVÜ'de Japon Tapınakları Ve Japon Festivali Minyatürleri sergileniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Japon Büyükelçiliği tarafından gönderilen ünlü Japon tapınakları ile Japon festivallerine ait önemli ögeleri yansıtan minyatürler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Kütüphanesi’nde sergilenmeye başladı.

Japon Kültüründe yaşanmış ya da kurgulanmış bir olayın üç boyutlu minyatürü olarak tanımlanan dioramalar, köklü bir geçmişe sahiptir. Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Kütüphanesi’nde sergilenen dioramalar içinde NEVÜ’ye hediye edilen Kinkaku-ji (Altın Köşk Tapınağı) da bulunuyor. Japonya’nın Kyoto şehrinde bulunan ve bir Budist tapınağı olan Kinkaku-ji, 1994 yılından itibaren UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Kütüphanede sergilenen bir diğer maket ise taş ve bronz fenerleriyle ünlü Kasuga-taisha (Kasuga Büyük Tapınağı). Bu tapınak da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir.

Ayrıca Japon festivallerine ait önemli ögeleri yansıtan bir minyatür de sergilenen eserler arasında bulunmakta. Bu minyatür içerisinde, taşınabilir Shinto Tapınağı, geleneksel Japon davulu olan Taiko, maskeler ve fenerler yer almakta olup Japon festivali atmosferi oluşturulmuştur. Tüm eserler Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Kütüphanesi’nde görülebilir.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'de 'Raylı Sistem Ağı' Toplantısı gerçekleştirildi

Büyükşehir'de 'Raylı Sistem Ağı' Toplantısı gerçekleştirildi

Çatıda hırsız avı

Çatıda hırsız avı

Talas'ta asfalt sezonu açıldı

Talas'ta asfalt sezonu açıldı

Erciyes'te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi

Erciyes'te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi

ERÜ'nün 2022 Yılı Etki Sıralama başarısı

ERÜ’nün 2022 Yılı Etki Sıralama başarısı

Kayseri'de bir ayda 117 sürücünün ehliyetine el konuldu

Kayseri'de bir ayda 117 sürücünün ehliyetine el konuldu

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

5
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

6
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili sporcular Sivas'ta madalya için koşacak

Kayserili sporcular Sivas’ta madalya için koşacak

Bıçakla yaralanan kişi hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

Bıçakla yaralanan kişi hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

DAHA FAZLA
Organizasyon firmaları yaz sezonundan umutlu

Organizasyon firmaları yaz sezonundan umutlu

Bünyan'da fidan dağıtımı yapıldı

Bünyan'da fidan dağıtımı yapıldı

13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı

13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı

MHP'de il divanı değişti

MHP'de il divanı değişti

Yurttan ayrılan Elif, sırra kadem bastı

Yurttan ayrılan Elif, sırra kadem bastı