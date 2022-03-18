NEVÜ'de 'Dünya Sosyal Hizmet Günü' etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kozaklı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı öğretim elemanları ve öğrencileri, 'Dünya Sosyal Hizmet Günü' kapsamında Kozaklı ilçe sakinlerine sosyal hizmetler alanı ve Kozaklı MYO'da açılan sosyal hizmetler programı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

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  • 18.03.2022 09:29
  • Güncelleme: 18.03.2022 09:29
NEVÜ'de 'Dünya Sosyal Hizmet Günü' etkinliği düzenlendi
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kozaklı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı öğretim elemanları ve öğrencileri, ’Dünya Sosyal Hizmet Günü’ kapsamında Kozaklı ilçe sakinlerine sosyal hizmetler alanı ve Kozaklı MYO’da açılan sosyal hizmetler programı hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Sosyal Hizmetler Programı öğrencileri tarafından sosyal hizmetlerin ne olduğu, kimlere hizmet sunduğu, neden önemsenmesi gerektiğine dair tanıtım broşürü dağıtıldı. Ayrıca, Kozaklı ilçesinde bulunan sosyal hizmet Kuruluşlarından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi ile Kozaklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı’na ziyaretler gerçekleştirilerek, söz konusu kuruluşlarda görev yapan meslek elemanlarının günleri kutlanarak kendilerine çiçek takdim edildi.

İHA

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