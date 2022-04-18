NEVÜ'de 'Bizim Yunus' tiyatro oyunu sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından 'Bizim Yunus' adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) sahnelendi.

PAYLAŞ
  • 18.04.2022 12:45
  • Güncelleme: 18.04.2022 12:45
NEVÜ'de 'Bizim Yunus' tiyatro oyunu sahnelendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından ’Bizim Yunus’ adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde (NEVÜ) sahnelendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm bölge müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda her ay düzenli olarak temsil verilmesinin karara bağlanmasının ardından dokuzuncu tiyatro gösterisi olan ’Bizim Yunus’ adlı tiyatro oyunu, tiyatro severlerle buluşturuldu. NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Sönmez Atasoy’un yazdığı ve Mustafa Kurt’un yönettiği ’Bizim Yunus’ adlı tiyatro oyununa; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, protokol üyeleri, akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin yanı sıra tiyatro severler izleyici olarak katıldı.

Tiyatro gösterimi sonunda tiyatro oyuncularına ve ekibine teşekkür eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol çerçevesinde NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda her ay düzenli olarak halka açık tiyatro etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'de yüzme kursu kayıtları başladı

Melikgazi'de yüzme kursu kayıtları başladı

AGÜ, ATHENA'ya üye oldu

AGÜ, ATHENA'ya üye oldu

Gülderdi: 'Altın haftaya yukarı trendle başladı'

Gülderdi: “Altın haftaya yukarı trendle başladı”

Diş Hekimleri Odasında Umut Kural dönemi

Diş Hekimleri Odasında Umut Kural dönemi

Arama kurtarma dernekleri iftarda buluştu

Arama kurtarma dernekleri iftarda buluştu

Erciyes Kayserililer Derneği Geleneksel İftar Yemeğinde Buluştu

Erciyes Kayserililer Derneği Geleneksel İftar Yemeğinde Buluştu

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı

Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı

Fırtına Kayseri'yi vurdu

Fırtına Kayseri'yi vurdu

DAHA FAZLA
Kayseri'de şok eden hırsızlık: Çekerek otomobil çaldılar

Kayseri'de şok eden hırsızlık: Çekerek otomobil çaldılar

Başkan Büyükkılıç, ilahiyat öğrencileri ile kariyer günlerinde buluştu

Başkan Büyükkılıç, ilahiyat öğrencileri ile kariyer günlerinde buluştu

Bisiklet ve elektrikli bisiklet faresi polisten kaçamadı

Bisiklet ve elektrikli bisiklet faresi polisten kaçamadı

Yakalanacağını anladı, 1. kattan atladı

Yakalanacağını anladı, 1. kattan atladı

Şampiyon Basketbol Erkek Takımı Sporcularından Rektör Çalış'a ziyaret

Şampiyon Basketbol Erkek Takımı Sporcularından Rektör Çalış'a ziyaret