NEVÜ'de 'Aşı Kararsızlığı' konulu panel düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri MYO tarafından 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla 'Aşı Kararsızlığı' konulu panel düzenlendi.

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  • 29.04.2022 10:03
  • Güncelleme: 29.04.2022 10:03
NEVÜ'de 'Aşı Kararsızlığı' konulu panel düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri MYO tarafından 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla ’Aşı Kararsızlığı’ konulu panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü NEVÜ Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğr. Gör. Kevser Çağla Gurlaş’ın yaptığı çevrim içi panele, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Dr. Aslıhan Çatıker konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasına aşının önemini vurgulayarak başlayan Çatıker, aşılarla ilgili etik tartışmalar olduğunu, birçok bilimsel araştırmaya rağmen özellikle ebeveynlerin rutin çocukluk aşılarını bile giderek daha fazla reddettiğini belirtti. Aşı kararsızlığını günümüzde halkın sağlığına yönelen en büyük tehditlerden biri olduğunu vurgulayan Aslıhan Çatıker, “Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkileyen bir halk sağlığı acil durumu olmuştur. Bu süreçte aşının önemi bir kez daha gündeme gelmiştir. COVID-19 aşısının geliştirilmesi, ülkeler ve küresel sağlık kuruluşları için en önemli görevlerden biri haline gelmiştir. Dünyayı sarsan bu süreçte aşı uygulaması başlanmadan önce yapılan çalışmalar birçok kişinin aşı olma kararsızlığı içinde olduğu veya reddedeceğini belirlemiştir” diye konuştu.

“Aşı olmak emniyet kemeri takmaya benzer”

Aşı olmayı emniyet kemeri takmaya benzeten Dr. Aslıhan Çatıker, sağlık çalışanlarının aşılamaya karşı tutumunun önemli olduğunu belirterek; “Bu tutum aşılama programlarına uyma ve aşı konusunda kararsızlıkların azaltılması açısından son derece önemlidir. Sağlık çalışanları aynı zamanda toplumun bir üyesi olarak doğru, güvenilir, kolay anlaşılabilir bilgi sunmalı, aşılara erişimi sağlamalıdır” şeklinde konuştu.

Panel, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Kamuran Özdil’in katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etmesiyle son buldu.

İHA

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