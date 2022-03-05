Nevşehir'li Taekwondocular Malatya'da

Nevşehir Gençlik Spor Müdürlüğü Gençler Taekwondo sporcuları Malatya'da düzenlenecek olan Okul Sporları Taekwondo Gençler Grup müsabakaları için yola çıktı.

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  • 05.03.2022 09:26
  • Güncelleme: 05.03.2022 09:26
Nevşehir'li Taekwondocular Malatya'da
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Gençlik Spor Müdürlüğü Gençler Taekwondo sporcuları Malatya’da düzenlenecek olan Okul Sporları Taekwondo Gençler Grup müsabakaları için yola çıktı.

5-7 Mart tarihlerinde Malatya’da gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Taekwondo Gençler Grup müsabakalarına Nevşehir Gençlik Spor Müdürlüğünden toplam 16 sporcu katılacak. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Taekwondo Antrönörleri Recep Işık ve Ahmet Çetin başkanlığında yola çıkan sporcular, Nevşehir’i temsil edecek. Antrenör Ahmet Çetin yaptığı açıklamada; "Grup müsabakaları için iyi hazırlandık. Sporcularımızdan derece ve madalya bekliyoruz" diye konuştu.

Grup yarışmalarında her sıklette ilk 4 dereceyi elde eden sporcular Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde edecek.

İHA

Kayseri Gündem
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