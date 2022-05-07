Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Loğoğlu atandı

Nisan ayında Mehmet Artunay'ın yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmasından sonra boşalan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevine İçişleri Bakanlığı tarafından Ali Loğoğlu atandı.

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  • 07.05.2022 10:45
  • Güncelleme: 07.05.2022 10:45
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Loğoğlu atandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nisan ayında Mehmet Artunay’ın yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmasından sonra boşalan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü görevine İçişleri Bakanlığı tarafından Ali Loğoğlu atandı.

Ali Loğoğlu, göreve başlar başlamaz ilk olarak Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i makamında ziyaret etti. 15 Temmuz darbe girişiminde Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yaptığı süreçte Konya sınırlarını aşan hain silahlı terör örgütü FETÖ ile başarılı operasyonları ile tanınan Ali Loğoğlu, 1971 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. Loğoğlu, 1995 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Konya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde başladı. İstihbarat şubelerinde uzun yıllar görev yapan Loğoğlu, bir dönem istihbarat şubesinden uzaklaştırıldı. 18 Aralık 2013 tarihinde Konya KOM Şube Müdürlüğüne atanarak tekrar görev alan Ali Loğoğlu, 12 Ağustos 2019 tarihinde istihbarat, KOM, terör ve siber şubelerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığı görevine getirildi. En son İçişleri Bakanlığı İDAKOM Başkanlığı görevindeyken Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Loğoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

İHA

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