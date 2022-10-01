Nevşehir'den 410 öğrenci 'Çevre Dostu Yük Gemisi' uygulama sınavına girecek

Nevşehir’den 410 öğrenci DENEYAP ’Çevre Dostu Yük Gemisi’ uygulama sınavına girecek.

DENEYAP Uygulama Sınavı, Nevşehir’in de dahil olduğu 42 ilde eş zamanlı olarak yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle DENEYAP Türkiye Projesi hayata geçirildi. DENEYAP öğrenci seçme sınavı süreci 4. faz çerçevesinde yapılacak uygulama sınavıyla devam ediyor. İlk aşamayı başarıyla geçen adaylar için ikinci aşama olan DENEYAP Uygulama Sınavı, 42 ilde eş zamanlı olarak 1 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek.

‘8 Bin 223 Öğrenci Hak Kazanacak’

İstanbul dahil tüm illerde 58 ayrı merkezde gerçekleştirilecek sınava 14 bin 988’si ortaokul, 6 bin 785’i lise olmak üzere toplamda 21 bin 773 aday girecek. Sınav sonuçlarına göre 21 bin 773 adaydan 8 bin 223 öğrenci DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak. Nevşehir’de 255’i ortaokul, 155’i lise olmak üzere 410 öğrenci DENEYAP Uygulama Sınavına girecek. Sınav Nevşehir Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek. DENEYAP atölyelerinin öğrenci seçme sınav sürecinde birinci aşamayı tamamlayarak ikinci aşama sınavına hak kazanan adaylar, bu sınavda kendilerine sunulan tema doğrultusunda verilen malzeme kiti ile özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapacak. ’Çevre Dostu Yük Gemisi’ olarak belirlenen uygulama sınavında adaylar, kendilerine verilen sürede tasarlayacakları geminin belirlenen hedefe yük taşımasını sağlayacak. İki saatlik süre sonunda tamamlanan projeler belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilmek üzere jüri üyelerine sunulacak. Öğrencilerin projeleri jüri üyeleri tarafından ayrıca kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli beceriler yönünden de değerlendirilecek. Lise seviyesindeki öğrenci adaylarının sınavı 08.00-13.00, ortaokul seviyesindeki adayların ise 13.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.