Nevşehir'de trafik güvenliği tartışıldı

Nevşehir'de trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde çok ölümlü trafik kazalarının önlenmesine ve alınması gereken tedbirlere yönelik kurumlar arası iş birliği toplantısı yapıldı.

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  • 29.08.2022 14:13
  • Güncelleme: 29.08.2022 14:13
Nevşehir'de trafik güvenliği tartışıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde çok ölümlü trafik kazalarının önlenmesine ve alınması gereken tedbirlere yönelik kurumlar arası iş birliği toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde çok ölümlü trafik kazalarının önlenmesi ve alınması gereken tedbirlere yönelik yapılan toplantıya Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Nevşehir Belediye İtfaiyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, 112 temsilcileri katıldı.

Toplantıda özellikle büyük kazalarda alınması gereken tedbirler ve kurumlar arası iş birliği görüşüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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