Nevşehir'de su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi oranının belirlenmesinin ardından, Nevşehir Belediyesi içme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçmek adına yapılan KDV düzenlemesiyle birlikte uygulanmaya başlanan KDV indiriminin ardından Nevşehir Belediyesi de harekete geçti. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın talimatıyla Nevşehir Belediyesi’nde su abonelerinden alınan KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Belediye Başkanı Savran konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gıda fiyatlarında KDV indirimi kararının ardından belediye olarak kendilerinin de su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını ve mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine yeni fiyatlandırmanın uygulanmaya başladığını açıkladı.

Savran açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında bizde gerekeni yapıyoruz ve su tüketiminde KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indiriyoruz" dedi.