Nevşehir'de Mezarlıklara gelen vatandaşlara Yasin-İ Şerif dağıtıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara Yasin-i Şerif hediye edildi.

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  • 02.05.2022 16:14
  • Güncelleme: 02.05.2022 16:14
Nevşehir'de Mezarlıklara gelen vatandaşlara Yasin-İ Şerif dağıtıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara Yasin-i Şerif hediye edildi.

Nevşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı süresince Kaldırım ve Taşlıbel Mezarlıklarına kurulan stantlarda vatandaşlara Yasin-i Şerif dağıtıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da, Kaldırım Mezarlığı’ndaki dağıtım programına katılarak burada kabir ziyaretine gelen vatandaşlarla bayramlaştı. Çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Savran, vatandaşlara aileleri ve sevdikleri birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

İHA

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