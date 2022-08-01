Nevşehir'de kenevir bitkisi yetiştiren şahıs göz altına alındı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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  • 01.08.2022 14:35
  • Güncelleme: 01.08.2022 14:35
Nevşehir'de kenevir bitkisi yetiştiren şahıs göz altına alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Acıgöl ilçesindeki evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada H.K. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği istihbaratını alındı. Şahsın evinde yapılan adli aramada bahçesinde 400 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi.

400 kök kenevir bitkisi Jandarma ekiplerince imha edilirken H.K. isimli şahıs da gözaltına alındı.

İHA

Kayseri Gündem
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