Nevşehir'de kadınlara özel sabah sporu başlıyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde pandemi nedeniyle uzun süre spor yapma imknı bulamayan kadınlar için sabah sporu aktiviteleri başlıyor.

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  • 30.05.2022 09:03
  • Güncelleme: 30.05.2022 09:03
Nevşehir'de kadınlara özel sabah sporu başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde pandemi nedeniyle uzun süre spor yapma imkânı bulamayan kadınlar için sabah sporu aktiviteleri başlıyor.

Nevşehir’de spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yıl boyunca farklı branşlarda düzenlenen sportif aktiviteler yaz aylarının gelmesi ile açık alanlara taşındı. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kadınlar için sabah sporu etkinliği başlatıyor. Nevşehir Gazı Stadı’nda başlayacak olan spor etkinlikleri daha sonra şehrin farklı mahallelerinde de yapılmaya devam edecek. Uzun süre spor yapma imkanı bulamayan kadınların sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen açık hava spor etkinlikleri yaz sonuna kadar sürecek.

Spor etkinliklerine katılmak isteyen kadınlar, kayıtlarını online olarak www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden yapabilecek.

İHA

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