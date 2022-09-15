Nevşehir'de deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Nevşehir'de Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

PAYLAŞ
  • 15.09.2022 13:48
  • Güncelleme: 15.09.2022 13:48
Nevşehir'de deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikatta deprem sonrası enkaz altından canlı kurtarma ve canlı araması yapıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in de izlediği tatbikatta, deprem sonrası çıkan yangına da müdahale edildi. Becel, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, "2022 yılı bakanlığımız tarafından afet eğitim yılı olarak ilan edildi. Biz de bu afetlere hazır olma çerçevesinde ilimizde tüm çözüm ortaklarımızın katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Gönlümüzden geçen ülkemizde hiç afetin olmaması, dünyanın hiçbir yerinde afetlerin yaşanmaması. Ama bunun mümkün olmadığını da biliyoruz. Bunun mümkün olmadığı bir ortamda da her türlü afete hazır olmak için tüm ekiplerimizle hazır olmamız gerekiyor. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Nevşehir Afet Müdahale Planlarımızda bütün çalışma gruplarımız belirlendi. 26 tane çalışma grubumuz var. Bugün de çalışma gruplarımız kendi sorumluluk alanlarına göre burada faaliyet ve görev üstlendiler. Bütün çalışmalar herhangi bir afet oluşması durumunda en az zararla maddi ve insanlarımızın kaybını önleyecek şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Sonrasında da hızlı hareket etmek, afete maruz kalan insanları, canlıları kurtarmaya yönelik hızlı bir hareket, hızlı bir organizasyonla kayıplarınızı aza indirmek çerçevesinde çalışmalarımız yürütülüyor" dedi.

Becel, "Çok şükür ülkemizde afet müdahaleleri çok profesyonel düzeyde yapılıyor. Yaşanılan afetlerde bunları çok net bir şekilde görmemiz mümkün. Çok hızlı bir şekilde AFAD başkanlığımızın koordinesinde Türkiye’nin neresinde olursa olsun bölgelerden en yakın çevreden eşleşmiş olan illerden ve tüm Türkiye’den olaylara müdahale edecek ekipler hızlı bir şekilde olay yerine intihar ettiriliyor. Afet öncesinde de yapmamız gereken çalışmalar var. Afetlerin azaltılması noktasında da çalışma toplantıları yapılıyor. Yine bu çerçevede risk azaltma planımız da hazırlandı. Ülkemizde afetsiz günler diliyorum” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Develi'de ilköğretim haftası etkinlikleri yapıldı

Develi'de ilköğretim haftası etkinlikleri yapıldı

Müteahhitlerden TOKİ projesine talepli destek

Müteahhitlerden TOKİ projesine talepli destek

İncesu'da, kaymakam ve belediye başkanı çevre temizliği yaptılar

İncesu’da, kaymakam ve belediye başkanı çevre temizliği yaptılar

Hukukçu Çetin: 'Haklı gerekçe olmaksızın kiracının tahliye edilmesi kolay değil'

Hukukçu Çetin: “Haklı gerekçe olmaksızın kiracının tahliye edilmesi kolay değil”

'Gençlerle Kitap Sohbetleri'nin Eylül ayı programı gerçekleştirildi

‘Gençlerle Kitap Sohbetleri’nin Eylül ayı programı gerçekleştirildi

İncesu'nun çöplerini çocuklar topladı

İncesu'nun çöplerini çocuklar topladı

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

6
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaymakam Göçer'den 27'nci Üzüm Festivaline davet

Kaymakam Göçer’den 27’nci Üzüm Festivaline davet

İnternet satışlarında yapılan yönetmelik değişikliği 2024'e ertelendi

İnternet satışlarında yapılan yönetmelik değişikliği 2024’e ertelendi

DAHA FAZLA
Polisten 'huzur' denetimi: 39 bin 970 lira ceza kesildi

Polisten ‘huzur’ denetimi: 39 bin 970 lira ceza kesildi

786 yıllık handa şed kuşanma töreni

786 yıllık handa şed kuşanma töreni

Foto kapanlara yaban hayatı değil, hırsızlar yakalandı

Foto kapanlara yaban hayatı değil, hırsızlar yakalandı

Polisten 'kuş' grubu araçlara ve motosikletlere denetim

Polisten 'kuş' grubu araçlara ve motosikletlere denetim

Jandarmadan eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Jandarmadan eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı