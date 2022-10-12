Nevşehir'de çeşitli suçlardan 6 kişi tutuklandı
Nevşehir'de son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan 6 şahıs tutuklandı.
- 12.10.2022 09:38
- Güncelleme: 12.10.2022 09:38
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Nevşehir’de son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan 6 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 3 şahıs, kasten öldürmeye teşebbüs olayında 2 şahıs, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayında 1 kişi tutuklandı.
İHA
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