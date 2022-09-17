Nevşehir'de çalınan milyonluk otomobil Kayseri'de bulundu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Nevşehir’den çalındığı tespit edilen 1 milyon 600 bin TL değerindeki otomobil bulunurken, 8 hırsızlık olayına karışan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık konularının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; işyerinden hırsızlık, 50 bin TL değerinde kablo hırsızlığı, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, plaka hırsızlığı, cep telefonu hırsızlığı ve Nevşehir’den çalınan 1 milyon 600 bin TL değerindeki otomobilin çalınması olayına karıştığı tespit edilen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Milyonluk araç sahibine teslim edildi

Öte yandan, ekiplerce yapılan çalışmalarda; 1 adet cep telefonu ve Nevşehir’den çalınan 1 milyon 600 bin TL değerindeki otomobil sahibine teslim edildi.