Nevşehir'de bin 741 sikke ele geçirildi

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçtan tarihi eser niteliği taşıyan bin 741 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesi için yapılan çalışmalarda; Derinkuyu İlçe merkezinde bir araç durduruldu. Durdurulan araç içerisinde; tarihi eser niteliği taşıyan bin 741 adet bronz ve gümüş sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen sikkelere el konulurken, araç sürücüsü göz altına alındı. Gözaltına alınan şahsin Jandarmadaki işlemleri devam ediyor.