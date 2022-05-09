Nevşehir'de bazı caddeler trafiğe kapatılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları dolayısıyla Cevher Dudayev Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallelerindeki bazı caddeler trafiğe kapatılacak.

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  • 09.05.2022 13:21
  • Güncelleme: 09.05.2022 13:21
Nevşehir'de bazı caddeler trafiğe kapatılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları dolayısıyla Cevher Dudayev Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallelerindeki bazı caddeler trafiğe kapatılacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi Caddesi ve 20 Temmuz Mahallesi’ndeki Nisa Caddesi ile Baraklı Raşit Efendi Caddelerinde altyapı ve üstyapı çalışmaları başlıyor. Yapılacak çalışmalar dolayısıyla bu caddeler araç trafiğine kapatılacak.

Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince bu caddelerde yapılacak olan altyapı yenileme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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