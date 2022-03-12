Nevşehir'de aranan iki şahıs yakalandı

Nevşehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 12.03.2022 14:25
  • Güncelleme: 12.03.2022 14:25
Nevşehir'de aranan iki şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Ankara adli makamlarınca ’Gece Vakti Yağma’ suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.A. ve İzmir (Çeşme) adli makamlarınca ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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