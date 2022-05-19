Nevşehir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hava muhalefeti nedeniyle Nevşehir'de kapalı spor salonunda kutlandı.

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  • 19.05.2022 13:36
  • Güncelleme: 19.05.2022 13:36
Nevşehir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hava muhalefeti nedeniyle Nevşehir’de kapalı spor salonunda kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kutlamalara Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay B.Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Siyasi parti İl Başkanları, kurum amirleri ve protokol üyeleri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni, Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Tören; sağanak yağmur altında gerçekleşti. Çelenk sunumunun ardından açık havada yapılması planlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, hava muhalefeti nedeniyle Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu’na alındı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, törene katılan Gençlerin ve vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlayarak selamladı. Daha sonra törende karate, taekwondo, okçuluk, zeybek ve semah gösterileri büyük beğeni topladı. Tören sonunda çeşitli branşlar da dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Vali Becel tarafından verildi.

İHA

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