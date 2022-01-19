Nevşehir Belediyesi sokak hayvanlarına mama bıraktı

Nevşehir'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Nevşehir Belediyesi sahip çıkmaya devam ediyor. Belediye ekipleri kentin belli noktalarına, sokak hayvanlarının beslenmeleri için mama bırakıyor.

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  • 19.01.2022 17:30
  • Güncelleme: 19.01.2022 17:30
Nevşehir Belediyesi sokak hayvanlarına mama bıraktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Nevşehir Belediyesi sahip çıkmaya devam ediyor. Belediye ekipleri kentin belli noktalarına, sokak hayvanlarının beslenmeleri için mama bırakıyor.

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yıl boyu aralıksız süren sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerini kışın bastırmasıyla birlikte daha geniş bir alanda sürdürüyor. Özellikle soğuk havaların etkisini gösterdiği kış günlerinde sokaktaki sahipsiz kedi ve köpekler için kentin çeşitli noktalarında bulunan besleme odaklarına mama bırakan ekipler, soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için de parklardaki çeşitli noktalara buğday bırakıyor. Mobil ekiplerle haftanın 7 günü sürdürülen çalışmalar sırasında sağlık sorunu olduğuna kanaat getirilen hayvanlar da; Hayvan Kasabası’na götürülerek tedavi altına alınıyor.

Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten belediye yetkilileri, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşların hassasiyet göstermelerini istedi.

İHA

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