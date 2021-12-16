Nevşehir Belediyesi bot ve mont kampanyası başlattı

Nevşehir Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran öncülüğünde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bot ve mont kampanyası başlatıldı.

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  • Güncelleme: 16.12.2021 11:07
Nevşehir Belediyesi bot ve mont kampanyası başlattı
Nevşehir Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran öncülüğünde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bot ve mont kampanyası başlatıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran öncülüğünde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bot ve mont kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada belediye olarak kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının soğuk kış günlerinde mont ve bot ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu. ’O Üşürse Senin Kalbin Bir Yangın Yerine Dönüşür’ sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde çok sayıda çocuğun kışlık giyim ihtiyacının giderileceğini ifade eden Savran, kampanyaya dileyen tüm hayırseverlerin de katılabileceklerini açıkladı.

Savran, “Çocuklarımız yeni yıla umutla başlasınlar, soğuk kış günlerinde üşümesinler diye yeni bir kampanya başlattık. Amacımız yine her zamanki gibi çocuklarımızı mutlu etmek, soğuk kış günlerinde onları ısıtabilmek. Biz, büyük bir aileyiz ve hep birlikte şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindireceğiz. Şimdiden bizlere bu konuda destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İhtiyaç sahibi aileler http://portal.nevsehir.bel.tr/mont_bot_basvuru adresine başvuru yapabilecek.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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