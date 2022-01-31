Nevşehir Belediyesi aralıksız karla mücadele ediyor

Nevşehir'de sabah erken saatlerde bastıran kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Nevşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yolları açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

PAYLAŞ
  • 31.01.2022 14:53
  • Güncelleme: 31.01.2022 14:53
Nevşehir Belediyesi aralıksız karla mücadele ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de sabah erken saatlerde bastıran kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Nevşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yolları açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Nevşehir’de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Nevşehir Belediyesi ekipleri sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış dolayısıyla çalışmalara başladı. Kar yağışına karşı ekiplerini seferber eden Nevşehir Belediyesi, kar kürüme araçlarıyla tüm mahallelerde karla mücadele etti. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun çaba gösteren ekipler ihtiyaç olan bölgelerde de tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı.

Bu arada Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde yaya kaldırımlarında kar temizliği ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediyenin tüm iş makineleri ile birlikte kiraladıkları araçlarla saha da çalışmasını hız kesmeden sürdürdüğünü belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yaklaşık 350 personelin saha da görev yaptığını ifade eden Savran, ana arterlerdeki çalışmaların ardından ara sokaklara ağırlık vereceklerini kaydetti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Binanın zemin katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Binanın zemin katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bu da kardan itfaiyeci

Bu da kardan itfaiyeci

Karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü

Kayseri Bilim Merkezi, 1 yılda 50 bin bilimsevere hizmet verdi

Kayseri Bilim Merkezi, 1 yılda 50 bin bilimsevere hizmet verdi

Hacılar'da yoğun kar mesaisi sürüyor

Hacılar'da yoğun kar mesaisi sürüyor

Açlık sınırı asgari ücret seviyesine yükseldi

Açlık sınırı asgari ücret seviyesine yükseldi

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AGD Kayseri Şubesi, İsrail Cumhurbaşkanını protesto etti

AGD Kayseri Şubesi, İsrail Cumhurbaşkanını protesto etti

MHP'li İncetoprak, İstanbul Mobilya Fuarını Ziyaret Etti

MHP’li İncetoprak, İstanbul Mobilya Fuarını Ziyaret Etti

DAHA FAZLA
THOM sporcuları Hırvatistan'dan madalyalarla döndü

THOM sporcuları Hırvatistan’dan madalyalarla döndü

Kayseri'de PKK-KCK Operasyonu

Kayseri'de PKK-KCK Operasyonu

Balıkçılara destek ödemesi

Balıkçılara destek ödemesi

Kayserispor kamptan döndü

Kayserispor kamptan döndü

Yasa dışı avcılık yapan 5 kişiye ceza

Yasa dışı avcılık yapan 5 kişiye ceza