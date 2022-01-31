Nevşehir Belediyesi aralıksız karla mücadele ediyor

Nevşehir’de sabah erken saatlerde bastıran kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Nevşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yolları açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Nevşehir’de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Nevşehir Belediyesi ekipleri sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış dolayısıyla çalışmalara başladı. Kar yağışına karşı ekiplerini seferber eden Nevşehir Belediyesi, kar kürüme araçlarıyla tüm mahallelerde karla mücadele etti. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun çaba gösteren ekipler ihtiyaç olan bölgelerde de tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı.

Bu arada Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde yaya kaldırımlarında kar temizliği ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediyenin tüm iş makineleri ile birlikte kiraladıkları araçlarla saha da çalışmasını hız kesmeden sürdürdüğünü belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yaklaşık 350 personelin saha da görev yaptığını ifade eden Savran, ana arterlerdeki çalışmaların ardından ara sokaklara ağırlık vereceklerini kaydetti.