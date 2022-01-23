Nevşehir - Aksaray karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı

Yaklaşık 12 saattir yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Nevşehir-Aksaray karayolunun otoban bağlantı yolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

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  • 23.01.2022 16:39
  • Güncelleme: 23.01.2022 16:39
Nevşehir - Aksaray karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yaklaşık 12 saattir yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Nevşehir-Aksaray karayolunun otoban bağlantı yolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi Nevşehir’de de etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu gece saatlerinde ulaşıma kapandı. Acıgöl ilçesi ve çevre yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrasında Ankara ve Niğde otoyolu kontrollü olarak trafiğe açıldı. AFAD ve Kızılay ekipleri, yolun açılmasını bekleyen vatandaşlara su ve gıda yardımında bulundu. Yolun açılmasıyla hareket etmekte güçlük çeken araçlara trafik polisleri yardımcı oldu.

Öte yandan, yol üzerinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Nevşehir - Aksaray karayolu Alayhan mevkiinde meydana gelen kazada 38 NA 606 plakalı otomobil, yoğun tipi nedeniyle refüje saplandı. Jandarma, otomobilde bulunan vatandaşlara su ve gıda yardımında bulundu.

İHA

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