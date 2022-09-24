Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında memleketi Kırşehir'de anılıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, 'Halka Hizmet, Hakk'a Hizmettir' parolasıyla 12 Eylül tarihinde başlayan Ahilik Haftası etkinlikleri sonrası 'Ben halkın sanatçıyım' diyerek devlet sanatçılığı unvanını istemeyen merhum bozlak ustası Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında Kırşehir'de anılıyor.

PAYLAŞ
  • 24.09.2022 15:22
  • Güncelleme: 24.09.2022 15:22
Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında memleketi Kırşehir'de anılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, ‘Halka Hizmet, Hakk’a Hizmettir’ parolasıyla 12 Eylül tarihinde başlayan Ahilik Haftası etkinlikleri sonrası ‘Ben halkın sanatçıyım’ diyerek devlet sanatçılığı unvanını istemeyen merhum bozlak ustası Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında Kırşehir’de anılıyor.

Neşet Ertaş için düzenlenen anma programının açılışında konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara; kentin coğrafi ve nüfus büyüklüğüne bakılmaksızın müstesna bir il olduğunu söyledi. Vali Buhara, “Kırşehir; Hacı Bektaş, Ahi Evran, Yunus Emre gibi insanlar yetiştirmiş bir il. Ozan anlamında da büyük ozan yetiştiren şehirde son örnekte büyük usta Neşet Ertaş. Kırşehir, Anadolu’da abdallık geleneğinin tam yeşerdiği yer. Ertaş, hem babası hem de ustası Muharrem Ertaş’tan aldığı gelenek ile kendisini yetiştirdi ve toplumda önemli bir yer edindi” dedi.

Cacabey Meydanında düzenlenen etkinliklere belediye ev sahipliği yapıyor. Organize edilen program içerisinde yer alan açılış programında düzenlenen Neşet Ertaş konulu panale katılımın yok denecek kadar az olması ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinden Cacabey Meydanına kadar düzenlenen kortej yürüyüşüne katılım sağlanmaması da Kırşehir’de yapılan organizasyon eksikliğini gözler önüne serdi.

25 Eylül 2012 yılında hayatını kaybeden Neşet Ertaş, Türk halk ozanı, Türkmen abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak da tanınıyor. 1950’li yıllardan itibaren yaptığı plâklarla, babası Muharrem Ertaş’tan öğrendiği türkü ve bozlakların yanı sıra Orta Anadolu türkülerini, oyun havalarını kayıt altına aldı. 1960’lı yıllardan itibaren kendi yazdığı şiirleri seslendirdi. ’Garip’ mahlasını kullandı. 2009 yılında ise UNESCO tarafından ’Yaşayan İnsan Hazinesi’ envanterine girmeye değer görüldü.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'den bir prestijli proje daha: 'Kent Atölyesi'

Büyükşehir'den bir prestijli proje daha: 'Kent Atölyesi'

Melikgazi Kayseri Basketbol'da genel kurul yapıldı

Melikgazi Kayseri Basketbol'da genel kurul yapıldı

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gazetemizi ziyaret etti

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, gazetemizi ziyaret etti

ERÜ'nün, olumsuz rektör imajı sergileyen tiyatroyu yasaklaması Baro'nun tepkisine yol açtı

ERÜ'nün, olumsuz rektör imajı sergileyen tiyatroyu yasaklaması Baro'nun tepkisine yol açtı

KTO'da iki adaylı seçim heyecanı

KTO'da iki adaylı seçim heyecanı

Ulu Çınarlar, Dünya Yaşlılar Günü'nde tiyatro ve konserle buluşacak

Ulu Çınarlar, Dünya Yaşlılar Günü'nde tiyatro ve konserle buluşacak

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balinaları kurtarma operasyonu

Balinaları kurtarma operasyonu

Talas'ta Hikmet Cıngıllı Anaokulu Açıldı

Talas'ta Hikmet Cıngıllı Anaokulu Açıldı

DAHA FAZLA
Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Erciyes'te devam ediyor

Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Erciyes'te devam ediyor

Belediye personeline, 'En İyi Narkotik Polisi Aile' eğitimi verildi

Belediye personeline, ‘En İyi Narkotik Polisi Aile’ eğitimi verildi

Dana ve kuzu karkas alım fiyatı arttı

Dana ve kuzu karkas alım fiyatı arttı

2 adayın netleştiği KTO'da seçim heyecanı

2 adayın netleştiği KTO'da seçim heyecanı

Türk Dünyası Aşık Edebiyatı'na Hizmet Ödülü Prof. Dr. Durbilmez'e

Türk Dünyası Aşık Edebiyatı'na Hizmet Ödülü Prof. Dr. Durbilmez'e