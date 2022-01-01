Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi 2021'de 594 etkinliğe ev sahipliği yaptı

Kırşehirli bozlak ustası merhum Neşet Ertaş anısına yapılan kültür sana merkezi, bir yılda 594 etkinliğe ev sahipliği yaptı.

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  • 01.01.2022 11:10
  • Güncelleme: 01.01.2022 11:10
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi 2021'de 594 etkinliğe ev sahipliği yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehirli bozlak ustası merhum Neşet Ertaş anısına yapılan kültür sana merkezi, bir yılda 594 etkinliğe ev sahipliği yaptı.

250 ve 750 kişilik salonları, fuaye alanı sergi alanı, müzeleri ve kurs alanları üzerine kurulu kültür merkezi 21 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Kırşehir’de kültürel etkinliklerini kalbi durumundaki alan 2017 yılında yapıldı. Neşet Ertaş’ın görsellerinin yer aldığı alan ile misafirlerini karşılayan alanda 2021 yılında; 313 toplantı, 51 ihale, 10 kongre ve seçim, 21 konferans ve panel, 86 konser, 26 tiyatro, 6 sergi ve fuaye, 72 provaya ev sahipliği, 9 dış mekan ve yemek programı gerçekleştirildi. Planlandığı halde 157 etkinlik ise farklı nedenlerle iptal edildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi yılda ortalama 100 bin kişiyi ağırlıyor.

İHA

Kayseri Gündem
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