NERO Başkanı Onur ve Yönetiminden Rektör Aktekin'e Ziyaret

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

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  • 11.01.2022 16:36
  • Güncelleme: 11.01.2022 16:36
NERO Başkanı Onur ve Yönetiminden Rektör Aktekin'e Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.

NERO Başkanlığına seçilen Özay Onur yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret etti. Başkan Onur Turist Rehberleri olarak yürüttükleri çalışmalar ve faaliyet alanları hakkında Rektör Aktekin’e bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Onur ve yönetimine teşekkür eden Rektör Aktekin; kendilerine yeni görevleriyle birlikte çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Aktekin bölge turizminin geliştirilerek çeşitlendirilmesi, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara ve üst eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik üniversite olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Aktekin; “Sahip olduğu doğal, kültürel zenginliği ile dünyanın ve ülkemizin en önemli turizm merkezleri arasında olan bölgemizin sahip olduğu bu değerlerini sahiplenerek tanınırlığını arttırmak, geliştirmek ve çeşitlendirmek adına biz de üniversite olarak önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitemiz ’Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler’ arasına alındı ve bununla birlikte ihtisas alanlarıyla ilgili kapsamlı çalışmalar başlattık. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı’nın (YÖKAK) turizm alanında yetkilendirdiği tek kuruluş olan Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından da üniversitemiz Turizm Fakültesi’nin Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Lisans Programları, ‘Tam Akreditasyon’ ile akredite edildi. Böylelikle Turizm İşletmeciliği ile Turizm Rehberliği programlarımızla Türkiye’de ilk akredite olmuş fakülteler arasında yerimizi aldık. Ayrıca Türkiye’nin tek Turizm Araştırma Enstitüsüne sahip üniversite olarak Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksek Okulumuz ile de turizmde eğitim, danışmanlık ve araştırma alanlarında önemli çalışmalar yürütmekteyiz” dedi.

Turizm sektöründe bölgenin diğer istihdam alanlarıyla birlikte belirlenen hedeflere ulaşılması için yürütülen her türlü projeye destek olduklarını ifade eden Rektör Aktekin, bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İHA

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