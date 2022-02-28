Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyor

Milli sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde dünya rekoru denemesi için antrenmanlarını sürdürürken, daha önce kırılan dünya rekoruna ulaşmayı başardı.

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  • 28.02.2022 12:12
  • Güncelleme: 28.02.2022 12:12
Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli sporcu Birgül Erken, Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü’nde dünya rekoru denemesi için antrenmanlarını sürdürürken, daha önce kırılan dünya rekoruna ulaşmayı başardı.

Milli sporcularımdan serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, dünya buz altı tüpsüz serbest yatay dalış rekorunu kırmak için hazırlıklarını sürdürürken geçtiğimiz gün Sivas’ın Zara ilçesi Tödürge gölünde gerçekleştirdiği antrenmanda, Fransız sporcu Aurore Asso’nın 8 Nisan 2015’te Grönland’da elde ettiği 112 metrelik dünya rekoruna tek nefesle 2 dakika 16 saniyede ulaşmayı başardı.

Kayseri Türkuaz Doğa Sporları Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibinin katılımı ile antrenmanlarını sürdüren Erken, dünya rekorunu Türkiye’ye kazandırmak için gün sayıyor. Eken hafta sonu gerçekleştireceği rekor denemesinde elde edeceği rekoru 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithaf ederek iklim kriziyle mücadeleye dikkat çekecek.

İHA

Kayseri Gündem
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