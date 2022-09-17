Necmettin Apaydın İYİ Parti'den ihraç edildi
Milletvekili Dursun Ataş'ın istifasını isteyen İYİ Partili Meclis Üyesi Necmettin Apaydın, oy çokluğu ile partiden ihraç edildi.
- 17.09.2022 18:49
- Güncelleme: 17.09.2022 18:49
İYİ Parti Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Necmettin Apaydın, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’ı eleştirerek istifasını istemişti. Bunun üzerine Apaydın, 'kesin ihraç' talebiyle partisinin yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.
Necmettin Apaydın oy çokluğu ile İYİ Parti'den ihraç edildi.
1ha
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