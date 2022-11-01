Narkotik polisinden uyuşturucu tacirine suçüstü
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla, uyuşturucu ticareti yapan şahıs suçüstü yakalandı.
- 01.11.2022 00:49
- Güncelleme: 01.11.2022 06:17
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla, uyuşturucu ticareti yapan şahıs suçüstü yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ikametteki aramalarda satışa hazır halde uyuşturucu madde bulunurken, şahıs da suçüstü yakalandı.
Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, suçüstü yakalanan şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
İHA
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