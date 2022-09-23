Narkotik polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 29 kişiye ise işlem yapıldı.

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  • 23.09.2022 16:35
  • Güncelleme: 23.09.2022 18:24
Narkotik polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 29 kişiye ise işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 gün içerisinde il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 15 kişiye ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’, 14 kişiye ise ’Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan olmak üzere Toplam 29 kişiye işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ayrıca ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan aranan toplamda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi de yakalandı.

Operasyon çerçevesinde 5 kilo 352 gram metamfetamin, 132 gram esrar, 16.5 gram eroin, 3 adet ecstasy hap, 4 gram sentetik kannabinoid, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 10 adet dolu fişek, 4 hassas terazi ele geçirildi.

İHA

Kayseri Gündem
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