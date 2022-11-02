Narkotik ekipleri 9 bin 428 kişiye 'uyuşturucuyla mücadele' eğitimi verdi

Kayseri’de narkotik ekipleri tarafından 2022 yılının ilk 10 ayında uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 9 bin 428 kişiye eğitim verildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, kette uyuşturucu tacirlerine göz açtırmazken, "En iyi Narkotik Polisi Anne" Projesi çerçevesinde kentte kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor. 2022’nin ilk 10 ayında 217 eğitim faaliyeti gerçekleştire ekipler, toplamda 9 bin 428 vatandaşa ulaşarak, bilgilendirme eğitimi düzenledi.

Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.