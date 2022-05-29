NALMES Kayseri'de

Kafkas danslarının dünyadaki en önemli temsilcilerinden NALMES ve Kayseri Kafkas Derneği Çocuk Halk Dansları Topluluğu PSINE Kayseri’de sahne alacak.

Adigey Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu NALMES ve Kayseri Kafkas Derneği Çocuk Halk Dansları Topluluğu PSINE, yoğun istek üzerine 7 Haziran günü saat 20:30’da Kayseri’de Kadir Has Kongre Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Gösteri yaptıkları her yerde izleyenlerinin yüreklerini Karadeniz’in ’öbür yakasına’ götüren NALMES, Kafkas insanının savaşlarını, acılarını, mutluluklarını koreografi ve kostümleri ile gözler önüne seriyor. Binlerce yıllık Kafkas halk danslarını sahne sanatlarına özgün bir şekilde taşıyan NALMES, devlet sanatçısı unvanına sahip 55 dansçıdan oluşuyor. 100’ün üzerinde dans seçkisiyle topluluk, etnik dansların yanı sıra, Kuzey Kafkas folklorunu de barındırıyor.

86 Yıllık Dans Topluluğu

Adigey Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu NALMES adıyla 1936 yılında kuruldu. Dansın içindeki hayatı ve kültürün ruhunu tüm izleyicilere başarıyla aktaran NALMES 1991’de akademi ünvanı aldı. Modern ritmin estetiğini Adige kültürüyle harmanlayan ve Kafkas halklarının sanatını bütün güzellikleriyle tanıtan topluluğun sanat yönetmenliğini Aslan KHADZHAEV yapıyor. 5 Kıtada 10 Bin Gösteri 30 Milyon İzleyici ve 30’dan Fazla Ödül alan NALMES kuruluşundan bu yana; Amerika, Türkiye, Rusya, Japonya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler dahil olmak üzere; dünyanın 5 kıtasında, 80’i aşkın ülkede gösteri gerçekleştirdi. Topluluk sahne aldığı 10.000’in üzerindeki gösteriyle, 30 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Ayrıca dünyanın en tanınmış profesyonel dans festivalleri ve yarışmalarında 30’dan fazla ödül kazandı.

Biletler, topluluğa ev sahipliği yapan Kayseri Kafkas Derneği’nden temin edilebilecek.