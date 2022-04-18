Nakliyeciler birbirine girdi: 1 yaralı

Kayseri’de nakliyeciler arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi Mahallesi’nde nakliyecilik yapan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine T.Ö., bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, yaralı da ambulans ile Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.