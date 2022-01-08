Nakliyeci esnafından Başkan Palancıoğlu'na teşekkür

Nakliyeciler Sitesi Dernek Başkanı İbrahim Seçilir ve nakliyeci esnafı, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

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  • 08.01.2022 12:53
  • Güncelleme: 08.01.2022 15:09
Nakliyeci esnafından Başkan Palancıoğlu'na teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nakliyeciler Sitesi Dernek Başkanı İbrahim Seçilir ve nakliyeci esnafı, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

Ziyaret için teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu; “Bu vesileyle nakliyeci esnaflarımıza çok daha düzenli bir alan oluşturulması için istişarelerde bulunduk. Esnaflarımız için yaptığımız çalışmaların sonuçlarını görmek, bizim için en büyük mutluluk. Nakliyecilerimizin Kayseri ekonomisinde ayrı bir yeri var. Ticaret yapılan şehirde üretilen ürünün ulaşımı da bir o kadar değerlidir. Nakliyeciler Sitesi Dernek Başkanı İbrahim Seçilir ve nakliyeci esnafımız bizleri ziyaret ettiler. Sağolsunlar. Birlikte hem siteleri için yapacağımız işler üzerine görüştük hem de sıkıntılarını dinledik. Hizmetin en güzeline layık olan ilçemize ve hemşehrilerimize el birliğiyle katkı sunuyoruz. Ayrıca yapılan hizmetlerden dolayı da teşekkürlerini ileten kıymetli Başkan’ımıza ve esnaflarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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