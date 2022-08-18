MYP MKYK Üyesi Göçmen: 'MYP, doğruluk, liyakat ve adalet üzerine toplumu inşa edecek'

Milli Yol Partisi (MYP) Kırşehir İl Başkanı ve MKYK Üyesi Şevket Göçmen, MYP’nin doğruluk, liyakat ve adalet üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Türkiye’de MYP olarak halkın derdiyle dertlendiklerini aktaran Göçmen; "Halkın dertleriyle dertlenmeyenleri uyarıyoruz" dedi. Toplumun gündeminin farklı olduğunu anlatan MKYK Üyesi ve İl Başkanı Göçmen; "MYP olarak çıktığımız yolda, gezdiğimiz her yerde vatandaşlarımızın talepleri ile karşılaşmaktayız. Garip gurabanın yanında yer almadan, onların derdini bilmeden de siyasi ikbal peşinde değiliz. Türk siyasi tarihinde insanımızın nerede olduğunu saha çalışmalarımızın tamamında aktarıyoruz. Bizler, kendimizi konumlandırdığımız yere insanımızı da koyuyoruz" dedi.

Toplumda insanların ötekileştirilmeden milletin önünde yer alma gayretinde olduklarını anlatan Göçmen açıklamasında; "Siyasi tarihimiz boyunca insanımız bürokratik işlemlerinde tabiri caizse ’dayı’ aradı. Bizler de bu düzenin yıkılarak, sistemin kurulması için yola çıktık. Yoksullaşma ve hayat pahalılığının önüne geçerek toplumda düzen ve liyakatı getirme çabamızı da anlatacağız, anlatmaya devam ediyoruz. ’İnsan ve Merhamet’ adlı kuracağımız sistemde de hiçbir vatandaşımızın ’dayı’ya ihtiyacı olmayacak. MYP, siyaseti insanımızı refaha erdirmek için amaç değil araç olarak görüp sorgulanabilir ve hesap verilebilir bir sistem oluşturacak" diye konuştu.