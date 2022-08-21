MYP Kayseri İl Başkanı Mükremin Özlü oldu
Milli Yol Partisi Kayseri 1'inci Olağan İl Kongresi gerçeklestirildi. Kongrede İl Başkanlığına Mükremin Özlü seçildi.
- 21.08.2022 20:36
- Güncelleme: 21.08.2022 20:36
Milli Yol Partisi (MYP) Kayseri 1'inci Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Muhsin Yazıcıoğlu'nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu ve Milli Yol Partisi Genel Başkan Remzi Çayır ve partililer katıldı.
Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu, Pınarbaşı ve Develi ilçelerinde kongrelerini tamamlayarak İl kongresi yapabilmek için gerekli sayıya ulaşan MYP, Kayseri İl Başkanlığı için Teşkilatları kurmak üzere yetkilendirdiği Mükremin Özlü’nün tek aday olduğunu açıklamıştı. Kongrede tek aday olarak çıkan Mükremin Özlü, MYP Kayseri İl Başkanlığı'na seçildi.
1ha
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