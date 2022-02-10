Mutlu Önal'dan milli takıma ziyaret

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Kamp için Kayseri'ye gelen Okçuluk Milli Takımı Makaralı Yay Klasik Gençler ve Büyükler Takımı'nı ziyaret etti. Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz ve sporcular ile bir araya gelen Mutlu Önal, başarı dileklerinde bulundu.

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  • 10.02.2022 15:57
  • Güncelleme: 10.02.2022 16:00
Mutlu Önal'dan milli takıma ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Kamp için Kayseri’ye gelen Okçuluk Milli Takımı Makaralı Yay Klasik Gençler ve Büyükler Takımı’nı ziyaret etti. Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz ve sporcular ile bir araya gelen Mutlu Önal, başarı dileklerinde bulundu.

Slovenya’nın Lasko kentinde düzenlenecek olan 2022 Avrupa Salon Şampiyonası’na katılacak olan milli takım, kamp çalışmaları için Kayseri’ye geldi. Milli takıma başarılar dilemek için kampı ziyaret eden ASKF Başkanı Mutlu Önal, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile bir araya geldi. Başarılarından dolayı Mete Gazoz’u tebrik eden Mutlu Önal, Kayseri olarak milli takıma ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu olduğunu söyledi.

Önal, “Mete Gazoz, gençliğe rol model olacak örnek bir sporcu. Hem kendisine başarılar diledik hem de milli takımımızda yer alan tüm sporcularımız ile görüşerek şampiyonası öncesinde başarılar diledik” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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