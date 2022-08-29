Mutlu Önal'dan amatör camiaya müjde

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri federasyon Başkanı Mutlu Önal, 'Amatör futbol kulüplerine malzeme desteğimiz devam edecek. Sümer Sahası'nın birinin zemini de 3-4 aya kadar sentetik olacak' dedi. 

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  • 29.08.2022 11:40
  • Güncelleme: 29.08.2022 11:40
Mutlu Önal'dan amatör camiaya müjde

Sümer Amatör Evi’nde Birinci Amatör Küme’de mücadele edecek olan takımların temsilcilerine açıklama yapan Mutlu Önal, “Kayseri Büyükşehir Belediyesinden istedik onlar da 15 top, 40 şort – tişört ve çorap dolu malzeme verilecek. Ayrıca bir deplasman için bin lira nakdi yardım yapılacak. 
Sümer stadında ihaleye çıktı. Sentetik çim olacak. 3-4 aya teslim olacaktır. 8 soyunma odası 2 tribün ve ışıklandırma yapılacak. Argıncık sahasında da ısınma yerleri yapılacak. Süper Amatör Küme ve birinci amatör küme takımlarına eşofman yaptıracağız. Ayrıca hocalara düdük ve taktik tahtası vereceğiz. Maddi manevi yanınızdayız. Sadece müsabakalarda kavga istemiyoruz” diye konuştu.

1ha

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